Mirabilandia, il 30 ottobre apertura straordinaria per la ‘Scary Night’: esperienza horror fuori dall’ordinario

(Adnkronos) – Dopo aver conquistato il pubblico degli altri parchi europei del Gruppo Parques Reunidos, la Scary Night arriva per la prima volta in Italia, a Mirabilandia, venerdì 30 ottobre. Un appuntamento inedito, destinato a diventare il momento clou della stagione Halloween del Parco, con un’apertura straordinaria dalle 19.30 all’1.00 di notte e un programma speciale pensato per chi vuole vivere la paura senza mezze misure. La Scary Night sarà l’occasione per scoprire Mirabilandia in una veste ancora più oscura e coinvolgente, tra atmosfere inquietanti, DJ set, ospiti speciali e intrattenimento dedicato. Grande protagonista sarà Suburbia, la città spettrale di oltre 30.000 metri quadrati, la più grande horror zone mai realizzata in un parco divertimenti italiano. Tra strade avvolte nell’oscurità, creature minacciose e scenografie da incubo, l’area si arricchisce di Ossarium, un ambiente ancora più sinistro, con nuove ambientazioni e presenze inquietanti. Al calare del sole, l’esperienza si completa con la spettacolare Suburbia Parade, che porta le creature delle tenebre tra i viali del Parco.

Tra le esperienze da non perdere, il Dark Circus Party, l’area ideata appositamente per la Scary Night e accessibile esclusivamente durante questa serata. Un mondo dall’atmosfera dark e circense, dove musica, DJ set e intrattenimento daranno vita a una festa fuori dagli schemi, pensata per rendere la notte del 30 ottobre un appuntamento unico nel calendario di Halloween. Tra gli ospiti della serata anche Marco Melandri, campione del motociclismo, in veste di DJ per un appuntamento in consolle che unisce musica, adrenalina e divertimento in un’atmosfera esclusiva. A completare l’offerta della serata ci saranno lo Scary Welcome Party, le attrazioni aperte per l’occasione e le esperienze horror del Parco. Tra queste spicca “Paranormal Activity: Next of Kin”, la horror house ispirata all’omonimo film di Paramount Pictures: con 350 metri quadrati, 16 stanze, oltre 15 personaggi e un percorso di più di 10 minuti, è la più lunga esperienza horror immersiva mai realizzata a Mirabilandia. Ambientazioni realistiche, effetti speciali, incontri ravvicinati e una colonna sonora originale accompagneranno i visitatori in un viaggio ad alta tensione.

La Scary Night rappresenta l’esperienza più intensa e spaventosa dell’Halloween di Mirabilandia. Molte delle proposte sono pensate per un pubblico adulto e sono sconsigliate ai minori di 12 anni: una serata dedicata a chi cerca emozioni forti e vuole affrontare il lato più oscuro del Parco. La festa di Halloween a Mirabilandia continuerà anche dopo la Scary Night: fino al 1° novembre il Parco proporrà un ricco programma di attività per famiglie, ragazzi e appassionati del genere horror. Anche i più piccoli potranno vivere la propria avventura grazie a Nickelodeon Land, che si veste a tema con il Nickelodeon Halloween Party, gli incontri con i personaggi più amati e la Nickelodeon Parade. Per gli aspiranti zombie c’è The Mini Zombie Academy, mentre La Camera delle Meraviglie invita i giovani esploratori a scoprire un mondo di magia e misteri. I biglietti per la Scary Night, a numero limitato, sono disponibili a partire da 39,90 euro e fino a esaurimento e comprendono tutte le esperienze previste durante la serata, dai tunnel horror alle horror house, dagli show alle attrazioni aperte, per un’immersione completa nell’atmosfera dell’evento.