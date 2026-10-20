Plastica, Pichetto: valutiamo meccanismo a sostegno del riciclo

Modena, 20 ott. (askanews) – “Stiamo valutando quale può essere un meccanismo di intervento proprio per integrare o aiutare quello che è il risultato del riciclo italiano, perché non possiamo avere i piazzali pieni”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dell’inaugurazione a Modena di R3GID, il nuovo impianto di Aliplast, del Gruppo Hera, per il riciclo delle plastiche rigide. “L’emergenza estiva l’abbiamo in parte tamponata, anche mandando all’incenerimento una parte di questa plastica, però non è la soluzione”, ha aggiunto.Il ministro ha ricordato il tavolo nazionale della plastica, aperto davanti a una “concomitanza di fattori negativi”: l’aumento della differenziata anche in altri paesi europei, “per la plastica ormai siamo al 75%”, e l’arrivo di plastica importata “da paesi che non hanno le nostre regole”.”In alcuni casi ho attivato Guardia di Finanza e Dogane proprio per il controllo – ha spiegato Pichetto Fratin -. Ho chiesto il loro intervento in modo anche massiccio perché arriva anche plastica vergine sotto forma di riciclata, almeno si dice”.Sull’impianto modenese, finanziato con circa 8 milioni di fondi Pnrr, il ministro ha sottolineato che “deve essere un modello nazionale perché utilizza acqua depurata, utilizza il calore del termovalorizzatore e dà nuova vita alla plastica”.