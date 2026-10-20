Proteste in Francia, Lecornu: “Violenze iniziate da subito, modalità senza precedenti”

(Adnkronos) – Il premier francese Sébastien Lecornu ha parlato oggi di “modalità operativa” senza precedenti all’origine delle violenze del 17 ottobre in Francia. “Per la prima volta”, le violenze sono iniziate fin dall’inizio del corteo e non alla fine come in precedenza.

“Lo abbiamo visto a Marsiglia fin dal mattino: un certo numero di individui violenti dell’estrema sinistra e dell’ultra-sinistra hanno agito in gruppo per seminare violenza in modo metodico”, ha spiegato. Il primo ministro ha anche parlato di

“pianificazione (…) di uno schema insurrezionale guidato da gruppuscoli di estrema sinistra e di ultra-sinistra”. L’incendio del municipio di Limoges “ne è un esempio”, ha affermato all’Assemblée Nationale, assicurando che le autorità ne forniranno le prove.

Lecornu ha poi annunciato un dispositivo di sicurezza “massiccio” per la ‘Fase II’ della mobilitazione prevista per sabato prossimo mentre ha ammesso che alcune cose “non hanno funzionato” durante la mobilitazione contro il carovita. Il premier francese ha innanzitutto fatto riferimento alla “capacità dei nostri servizi di intelligence di vedere tutto: i nostri servizi hanno visto molte cose, ma non tutto”, ha poi dichiarato, intervenendo all’Assemblea Nazionale. Lecornu ha quindi deplorato “un dispositivo troppo statico e non abbastanza mobile a Parigi”. Infine, ha parlato della mobilitazione delle forze, forse insufficienti. “Il ministro dell’Interno ha deciso di non annullare i permessi di lunga durata per i gendarmi, sottoposti a forte pressione”. Sébastien Lecornu ha accolto con favore questa scelta.

Intanto sarà ancora coprifuoco notturno a Lione. In una parte del centro della città la misura sarà in vigore dalle 21 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, riferisce Bfmtv sulla base di quanto reso noto dalla Prefettura. Nel frattempo centinaia di studenti hanno manifestato pacificamente a Lione e nella periferia della città, riferiscono i media francesi. Secondo la Prefettura del Rodano, che aveva autorizzato la protesta, circa 750 persone hanno risposto all’appello dell’unione studentesca Unef e del Nouveau Parti anticapitaliste e hanno sfilato in corteo per tre chilometri da Vénissieux alla zona sudest di Lione.