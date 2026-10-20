Revolut down, blackout globale delle funzioni e oltre 1.500 segnalazioni in Italia

(Adnkronos) – Revolut down oggi, app bloccata e pagamenti che non funzionano: numerosi clienti stanno riscontrando problemi nell’accesso al conto, nella consultazione del saldo e nell’utilizzo delle carte. Il disservizio, segnalato anche in Italia, coinvolge diverse funzionalità della banca digitale, compresi bonifici e prelievi. Revolut ha confermato le anomalie e ha comunicato che i tecnici sono al lavoro per ripristinare il servizio. Ecco cosa sta succedendo e quali operazioni risultano interessate dal blackout.

All’apertura dell’applicazione compare un messaggio di errore generico che recita “Qualcosa è andato storto” (Something went wrong) con l’invito a riprovare più tardi. Di conseguenza, i clienti si trovano momentaneamente impossibilitati a visualizzare il proprio saldo o a disporre dei propri fondi.

In Italia, dove l’istituto fintech ha da poco superato la quota record di 5 milioni di clienti, la piattaforma Downdetector Italia ha visto un’impennata fulminea delle segnalazioni, toccando un picco di oltre 1.500 avvisi in meno di un’ora. I correntisti italiani si trovano di fatto impossibilitati a effettuare il login e l’accesso all’applicazione.

Secondo quanto monitorato sulla pagina ufficiale di stato del servizio della banca, non si tratta di un semplice bug d’accesso, ma di un’interruzione sistemica che coinvolge quasi tutte le funzionalità principali:

– Operazioni bancarie: Blocco totale dell’app, impossibilità di consultare il saldo e sospensione temporanea dei bonifici.

– Pagamenti e prelievi: Segnalate numerose transazioni rifiutate tramite carta fisica e digitale, oltre al blocco dei prelievi di contante presso gli sportelli ATM.

– Servizi accessori: Paralizzati anche il trading azionario, il mercato delle criptovalute, l’accesso ai ‘Salvadanai’ e persino la chat di supporto live per i clienti.

– Revolut ha confermato tramite i propri canali (tra cui Reddit) l’esistenza di un disservizio che sta impattando diverse funzionalità dell’infrastruttura.

– Il team di ingegneri della banca è già attivamente al lavoro per ripristinare la piena operatività dei servizi nel minor tempo possibile.

– Al momento l’istituto di credito non ha ancora fornito una tempistica precisa per la risoluzione definitiva del guasto.

L’assistenza clienti dell’istituto ha confermato formalmente la crisi attraverso una nota ufficiale diramata via social: “Attualmente stiamo riscontrando un’interruzione del servizio che influisce su più funzionalità. Pertanto, potreste riscontrare problemi con la nostra app. Il nostro team di ingegneri è attivamente al lavoro per ripristinare il pieno servizio il più rapidamente possibile. Ci scusiamo per qualsiasi inconveniente”.