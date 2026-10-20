Ucraina, Musk ha ordinato di rallentare Starlink usato da Kiev

Roma, 20 ott. (askanews) – Elon Musk ha ordinato di rallentare una versione di Starlink di livello militare su cui fa affidamento l’Ucraina, una decisione che ha scatenato il panico a Kiev e confusione all’interno dell’amministrazione Trump. A confermare la notizia, che si era già diffusa nei giorni scorsi, il sito del quotidiano statunitense The Wall Street Journal, che la attribuisce a funzionari statunitensi e persone informate sulla questione.

Sia Musk che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, hanno espresso rabbia nei confronti dell’Ucraina per aver attaccato le raffinerie di diesel russe nelle ultime settimane. Attacchi che il presidente ritiene responsabili degli alti prezzi energetici. La scorsa settimana, Musk ha limitato la velocità con cui le apparecchiature ucraine potevano rimanere connesse alla rete satellitare, hanno riferito le fonti, rendendo praticamente inutilizzabili alcuni droni d’attacco e droni intercettori.