X
<
>

Champions, oggi Bayern Monaco-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

| 21 Ottobre 2026 08:03 | 0 commenti

Champions, oggi Bayern Monaco-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, si gioca anche Bayern Monaco-Arsenal, uno dei big match della terza giornata della fase campionato. All’Allianz Arena, i tedeschi – 4 punti nelle prime due giornate – ospitano gli inglesi dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Viking per 3-3. La squadra di Arteta, fin qui a punteggio pieno, ha battuto per 3-0 i francesi del Lille sette giorni fa.  

Ecco le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal, in programma alle 21:  

Bayern Monaco (4-2-3-1) Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Karl, Saibari, Luis Diaz; Kane. All. Kompany 

Arsenal (4-2-3-1) Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz. All. Arteta 

Bayern Monaco-Arsenal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su Tv8. Per gli abbonati, la sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.  

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA