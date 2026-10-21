Champions, oggi Bayern Monaco-Arsenal: orario, probabili formazioni e dove vederla in chiaro

(Adnkronos) – Torna in campo la Champions League. Oggi, mercoledì 21 ottobre, si gioca anche Bayern Monaco-Arsenal, uno dei big match della terza giornata della fase campionato. All’Allianz Arena, i tedeschi – 4 punti nelle prime due giornate – ospitano gli inglesi dopo il pareggio della settimana scorsa contro il Viking per 3-3. La squadra di Arteta, fin qui a punteggio pieno, ha battuto per 3-0 i francesi del Lille sette giorni fa.

Ecco le probabili formazioni di Bayern Monaco-Arsenal, in programma alle 21:

Bayern Monaco (4-2-3-1) Urbig; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Karl, Saibari, Luis Diaz; Kane. All. Kompany

Arsenal (4-2-3-1) Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Odegaard, Madueke; Havertz. All. Arteta

Bayern Monaco-Arsenal sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in chiaro su Tv8. Per gli abbonati, la sfida sarà visibile anche in streaming su Sky Go e Now.