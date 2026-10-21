Cortei, Schlein: guerra ibrida? Certo che si muove qualcosa di strano…

Roma, 21 ott. (askanews) – Guido Crosetto dovrebbe informare il Parlamento sulle presunte azioni di guerra ibrida contro l’Italia, ma è evidente che “qualcosa di strano si sta muovendo”. Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al ‘Forum internazionale dell’agricoltura’ di Coldiretti. “Se il ministro ha delle informazioni sarebbe bene che venisse a darcele in Parlamento”, ha premesso.

Detto questo “certo che si sta muovendo qualcosa di strano, girano conversazioni in rete, messaggi sui canali Telegram e Whatsapp tesi a mettere paura alle persone, a dire ‘non uscite perché ci saranno violenze’.