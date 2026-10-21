Decreto cortei, stop alla norma sui poteri extra ai militari: non sarà inserita tra le misure anti violenza

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(Adnkronos) –
Non verrà inserita nel decreto legge all’esame del Consiglio dei ministri per contrastare i fenomeni di violenza durante le manifestazioni, la norma che conferisce poteri di polizia giudiziaria ai militari impiegati per rafforzare la tutela dell’ordine pubblico. Gli uffici del Quirinale avrebbero infatti espresso perplessità in proposito durante le interlocuzioni con quelli del Governo, che come da consuetudine precedono l’approvazione dei decreti legge che poi emana il Presidente della Repubblica.
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