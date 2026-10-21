Fontana: “Avrei preferito militari con poteri polizia giudiziaria”

Milano, 21 ott. (askanews) – “Io personalmente avrei preferito che avessero i poteri di Polizia Giudiziaria almeno limitatamente allo svolgimento delle manifestazioni, chiaro che avrebbero potuto essere più operativi”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, commentando la mancata attribuzione dei poteri di polizia giudiziaria ai militari che saranno inviati a Milano, dopo il caos in centro dell’ultimo weekend. Fontana lo ha detto a margine del Ces Unveiled Milan, tappa europea, per la prima volta in Italia, del Ces di Las Vegas, il grande evento tech che si svolgerà dal 6 al 9 gennaio nella metropoli del Nevada.”La loro presenza è sicuramente un effetto dissuasivo e poi non è escluso che comunque nel momento in cui si vede la commissione di un reato – ha aggiunto – qualunque cittadino può essere messo nelle condizioni di impedire che il reato si svolga, quindi è un diritto genericamente esteso a tutti, chiaro avessero avuto maggiore competenze sarebbe stato meglio”.