Giustizia, nuove tappe a Sciacca e Marsala per il progetto “Uffici di prossimità”

ROMA (ITALPRESS) – Avvicinare la giustizia ai cittadini, a partire da quelli più fragili e da chi vive lontano dai tribunali. Fa tappa ai Tribunali di Sciacca (giovedì 22 ottobre) e Marsala (venerdì 23) “Uffici di prossimità – La giustizia più vicina ai cittadini”, il progetto del Ministero della Giustizia (finanziato dal POC al PON Governance Capacità Istituzionale 2014-2020) a cui la Regione Siciliana partecipa con il supporto tecnico di Formez.

Gli Uffici di prossimità sono sportelli aperti nei Comuni e collegati ai tribunali competenti. Offrono orientamento e assistenza per le pratiche che non richiedono un avvocato e permettono di depositare istanze e ricorsi senza spostarsi fino al palazzo di giustizia. In particolare, consentono di agire sull’amministrazione di sostegno, sulle tutele – anche dei minori – e sulle curatele. E’ la parte della giustizia più vicina alla vita quotidiana di anziani, persone con disabilità e famiglie che se ne prendono cura. In Sicilia, da giugno, ne sono operativi 30, aperti in altrettanti Comuni.

Alla presentazione del progetto a Palermo, lo scorso giugno, l’assessore regionale alla Famiglia Nuccia Albano ha ricordato che “la giustizia si qualifica come tale solo quando è accessibile”. Per Albano gli Uffici sono la risposta concreta a questo bisogno di vicinanza. Roberta Bardi, del Ministero della Giustizia, ha definito il progetto “un rilevante esempio di collaborazione tra Regioni, comuni e tribunali”. Secondo la Bardi la nuova rete regionale migliorerà accessibilità, efficienza e qualità dei servizi. Il presidente di Formez, Giovanni Anastasi, ha richiamato l’esperienza maturata in altre regioni e parlato di un percorso che porta a essere “sempre più vicini alle esigenze reali del Paese”.

All’appuntamento previsto a Sciacca giovedì alle 9.30, nell’Aula F di via Quasimodo 1, ai saluti istituzionali partecipano anche il presidente del Tribunale Bruno Fasciana, il dottor Roberto Angiuoni, componente della Direzione generale per il coordinamento delle Politiche di Coesione del Ministero della Giustizia, la dirigente generale del Dipartimento Famiglia e Politiche sociali Maria Letizia Di Liberti, e il sindaco Fabio Termine. Fulvio Ventura (Formez), Rosanna Grisafi e Carmela Cirrotto del Tribunale illustreranno gli Uffici come punti di accesso alla giustizia. Seguiranno i sindaci di Bivona, Cianciana, Santo Stefano Quisquina e San Biagio Platani, che parleranno del ruolo degli Uffici nell’integrazione sociale e territoriale.

Per l’incontro al Tribunale di Marsala venerdì, sempre alle 9.30, l’evento si terrà nell’Aula Borsellino.

Dopo i saluti del presidente del Tribunale Alfonso Malato, interverranno Angiuoni, Ventura, i cancellieri esperti Giovanni Lombardo e Giovanna Turano, il dirigente amministrativo del Tribunale di Marsala Fabio Maiani, il sindaco Andreana Maria Patti e quello di Castelvetrano Giovanni Lentini. Entrambi gli incontri saranno moderati da Roberto Santi, responsabile dell’Ufficio eventi di Formez.

– Foto ufficio stampa Formez –

(ITALPRESS).