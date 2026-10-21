Gruppo Saviola a Sicam 2026, nuovi modi di vivere, lavorare e abitare gli spazi

(Adnkronos) – In occasione di Sicam 2026, il Gruppo Saviola conferma la propria partecipazione alla principale manifestazione internazionale dedicata ai componenti, ai materiali e alle tecnologie per l’industria del mobile, presentando uno spazio espositivo concepito come luogo di incontro, confronto e ispirazione progettuale. Lo stand Saviola, presente a Pordenone fino a venerdì 23 ottobre, propone un percorso che pone al centro alcuni dei temi che stanno guidando l’evoluzione dell’interior design contemporaneo: il benessere delle persone, la qualità degli ambienti, la sostenibilità delle risorse e la crescente integrazione tra estetica, funzionalità e responsabilità ambientale. Alla base del concept espositivo vi è una riflessione sull’evoluzione degli stili di vita contemporanei e sul ruolo che gli spazi possono svolgere nel favorire benessere, relazione e qualità dell’esperienza quotidiana.

Un tema oggi particolarmente rilevante per il mondo dell’arredo e dell’interior design, chiamato a rispondere a esigenze sempre più attente alla sostenibilità e alla centralità della persona. Attraverso ambientazioni e applicazioni ispirate ai nuovi modi di vivere, lavorare e condividere gli spazi, Saviola presenta la propria visione di un design capace di rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione, mantenendo al centro i principi dell’economia circolare che da sempre caratterizzano l’identità del Gruppo. La partecipazione a Sicam rappresenta inoltre un’importante occasione per rafforzare il dialogo con clienti, progettisti e operatori internazionali, condividendo il percorso di innovazione che Saviola porta avanti nello sviluppo di materiali e soluzioni orientati a un futuro sempre più sostenibile.

“Sicam è un momento fondamentale per interfacciarci con il mercato internazionale dell’arredo. La nostra partecipazione nasce dalla volontà di condividere una visione che mette al centro la sostenibilità, la qualità dei materiali e l’evoluzione degli spazi contemporanei. Con Pannello Ecologico da oltre 30 anni crediamo che il futuro del settore passi sempre più dalla capacità di coniugare innovazione, responsabilità ambientale e valore per le persone”, ha detto Alessandro Saviola, presidente di Gruppo Saviola. Una visione che interpreta i cambiamenti dell’abitare contemporaneo e conferma il ruolo di Saviola come protagonista dell’economia circolare applicata al mondo dell’arredo.