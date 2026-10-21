Il Parlamento Ue approva lo stanziamento di 75 milioni all’Italia per il ciclone Harry

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il Parlamento europeo a Strasburgo ha approvato lo stanziamento di 75 milioni di euro a sostegno dei territori colpiti dall’uragano Harry in Italia, e cioè le regioni Sicilia, Sardegna e Calabria. Si tratta di un impegno mantenuto da Forza Italia e dal Gruppo PPE per rispondere a quella calamità nello spirito di solidarietà ed efficacia amministrativa. Abbiamo lavorato fin da subito per ottenere il coinvolgimento dell’Europa in favore delle Isole e del Sud, oggi raggiungiamo questo risultato nell’interesse di cittadini e imprese”. Lo afferma l’eurodeputato Marco Falcone, vice capo delegazione di Forza Italia nel Gruppo PPE, che fin dalle prime fasi dell’emergenza, come si legge in una nota, aveva sollecitato la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea in favore dei territori duramente colpiti nello scorso inverno dalla tempesta Harry.

“Avevamo subito sollecitato – ricorda Falcone – la presenza sul territorio dei vicepresidenti della Commissione competenti Roxana Minzatu e Raffaele Fitto, nonché della commissaria Hadja Lahbib, presentando nel dettaglio i danni registrati e sottolineando il rilievo dell’emergenza purtroppo vissuta dalle nostre comunità. Adesso è fondamentale accelerare le procedure e trasformare queste risorse in interventi concreti per cittadini, famiglie, imprese e amministrazioni locali. L’impegno dell’Europa deve tradursi in aiuti efficaci e in una ricostruzione capace di restituire sicurezza e prospettive alle aree costiere colpite”, conclude l’eurodeputato azzurro.

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