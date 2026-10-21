Iran, Hegseth: pronti a nuove azioni militari contro Teheran

Roma, 21 ott. (askanews) – Il segretario della Guerra statunitense, Pete Hegseth, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono pronti a intraprendere ulteriori azioni militari contro l’Iran, qualora il presidente Donald Trump ne desse ordine. Lo riferisce il sito del network satellitare qatariota al Jazeera.

“Vogliamo assicurarci che l’Iran non entri mai in possesso di un’arma nucleare. Siamo pronti a contribuire in ogni modo necessario”, ha detto Hegseth ai giornalisti. “Abbiamo inflitto danni storici alle loro capacità militari, ma se non sono disposti a rinunciarvi e il presidente ci chiede di andare oltre, siamo pronti”.

In precedenza, sottolinea ancora la testata giornalistica, Hegseth aveva confermato di aver parlato con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante una visita a sorpresa in Israele, ma si era rifiutato di fornire dettagli sulla loro conversazione.