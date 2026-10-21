La Cina presenta un piano per il settore pubblicitario, obiettivo crescita 10%

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina ha pubblicato un piano di sviluppo per il settore pubblicitario relativo al periodo del 15esimo Piano quinquennale (2026-2030), fissando un obiettivo di crescita media annua di circa il 10% per il comparto.

Il piano, pubblicato congiuntamente dall’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato e da altre sei autorità, mira a ottenere un miglioramento costante della qualità delle imprese pubblicitarie, maggiori investimenti nella ricerca, nello sviluppo e nella creatività, e un significativo potenziamento delle capacità digitali e intelligenti.

Durante questo periodo, si prevede che la pubblicità svolgerà un ruolo più incisivo nel sostenere l’ammodernamento industriale, stimolare i consumi e promuovere la globalizzazione dei marchi cinesi.

Il piano delinea inoltre uno sviluppo coordinato tra le grandi, medie e piccole imprese pubblicitarie, una collaborazione più profonda lungo la filiera industriale e nuovi progressi nel coordinamento regionale.

Il documento prevede un netto miglioramento della qualità dei prodotti pubblicitari e un ulteriore perfezionamento delle leggi e dei regolamenti in materia di pubblicità.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-