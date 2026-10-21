Lega, Salvini: Garavaglia candidato? Bene, dopo mesi di polemiche ascolterò proposte

Milano, 21 ott. (askanews) – “Il congresso l’ho convocato apposta. Dopo mesi di polemiche giornalistiche finalmente si ascolteranno idee e proposte. Io ce le ho chiare su come la Lega può essere determinante in Italia: l’abbiamo dimostrato in questi giorni con l’autonomia approvata in consiglio dei ministri, i decreti sicurezza che raccolgono le nostre proposte, all’estero siamo il terzo movimento nel Parlamento europeo siamo determinati e determinanti e quindi diciamo che dopo mesi di chiacchiere adesso capiremo chi vuole fare che cosa”. Lo ha detto il segretarario della Lega Matteo Salvini,m rispodnendo ai giornalisti dopo il vertice in prefettura a Milano, sulla notizia che Massimo Garavaglia ha raccolto le firme necessarie per canddiarsi al congresso del partito. La Lega si avvia così a diventare un partito di correnti? “No, no, non sono mai esistite le correnti in Lega mai esisteranno”. Si aspetta di essere confermato con un’ampia maggioranza? “Non mi sostituisco al libero voto dei 706 delegati che verranno da tutta Italia”.