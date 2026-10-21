Meloni ad agricoltori: governo c’è e continua a essere al vostro fianco

Roma, 21 ott. (askanews) – “Voglio dare un messaggio chiaro agli agricoltori: il governo c’è e continuerà a essere al loro fianco, anche in Europa continueremo a portare avanti il nostro lavoro”. Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un videomessaggio al XXIV Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Coldiretti, in corso a Roma

“Dopo aver sventato i tagli proposti da Bruxelles, fatto salire a 10 miliardi le risorse per l’Italia – ha aggiunto – anche nell’ultimo consiglio europeo abbiamo mantenuto la nostra posizione. Non accetteremo che il prossimo bilancio UE possa ridimensionare la politica agricola comune, la pesca, la coesione perché sono politiche essenziali per l’autonomia strategica europea e abbiamo fatto diventare questo uno dei punti qualificanti della piattaforma dei 17 Stati membri amici della coesione”.

“Inoltre – ha sottolineato – continueremo a batterci anche per il principio di reciprocità negli scambi commerciali, perché chi vuole vendere sul mercato europeo deve rispettare regole paragonabili a quelle chieste ai nostri produttori”.