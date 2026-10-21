Papa Leone XIV in auto scoperta prima dell’udienza generale: “Grazie a tutti per il sostegno”

(Adnkronos) – A otto giorni dall’intervento al Gemelli per la rimozione di un tumore al polmone destro, Papa leone XIV è uscito oggi mercoledì 21 ottobre in piazza San Pietro con l’auto scoperta prima dell’udienza generale. La folla di fedeli in piazza lo ha accolto con fragorosi applausi. Il Pontefice durante il bagno di folla ha benedetto i bambini che gli portano i gendarmi e saluta i fedeli con le braccia alzate.

“La prima cosa che vorrei dirvi è ‘grazie per il sostegno e le preghiere, grazia a Dio per l’infinita bontà’”, ha detto Leone XIV prima della catechesi all’udienza generale.

“Dopo un intervento per la rimozione di un tumore al polmone destro, è importante rispettare un periodo di riposo e prestare attenzione, evitando sforzi e comportamenti imprudenti”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è Claudio Micheletto, direttore dell’Unità operativa complessa di Pneumologia dell’Azienda ospedaliera universitaria di Verona e membro del direttivo dell’Associazione italiana pneumologi ospedalieri (Aipo). “L’intervento a cui è stato sottoposto Prevost ha comunque interessato il torace. È quindi importante evitare gli sbalzi d’aria e il freddo: sono precauzioni dettate dal buon senso”, ha concluso Micheletto.