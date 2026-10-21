Precisazioni in merito al comunicato dell’assemblea dei redattori di Askanews del 20 ottobre

Roma, 21 ott. (askanews) – L’Azienda e la Direzione prendono atto con rammarico della ferma presa di posizione dell’Assemblea. Comprendiamo la solidarietà verso il collega e il rammarico per una decisione che, pur se ritenuta legittima dall’Azienda, resta sempre dolorosa.

Tuttavia, l’Azienda aveva già dato disponibilità al Comitato di Redazione per un incontro di approfondimento, nei limiti imposti dal rispetto della normativa in materia di privacy, per meglio chiarire il contesto in cui è maturata la decisione e dare evidenza del fatto che il licenziamento del collega ha natura strettamente disciplinare ed è legato a condotte individuali, estranee allo svolgimento della mansione, che hanno irrimediabilmente leso il rapporto fiduciario.

In particolare, non è corretta la ricostruzione secondo la quale il provvedimento sarebbe riconducibile a mere “rimostranze di un soggetto esterno”, tanto meno relative all’esercizio della professione giornalistica.

In nessun modo il provvedimento lede i diritti dei giornalisti e non ha alcuna attinenza con tematiche collettive o di settore, né può avere, neanche indirettamente, ricadute sulla tutela dell’autonomia professionale giornalistica, della quale la Direzione è garante.