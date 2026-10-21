PSG, rottura del crociato per Kvicha Kvaratskhelia: stagione finita

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Purtroppo i timori si sono rivelati fondati. Quella di ieri col Barcellona è stata una vittoria amara per il Paris Saint Germain, che perde Kvicha Kvaratskhelia per il resto della stagione: il georgiano, uscito per infortunio al 60′ della sfida del Parco dei Principi, è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha confermato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. L’ex Napoli, fa sapere il Psg in una nota, sarà operato nei prossimi giorni. Luis Enrique perde per i prossimi impegni anche Ousmane Dembélé e Marquinhos: per il primo lesione muscolare alla coscia sinistra, lesione muscolare alla coscia destra per il centrale brasiliano.

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