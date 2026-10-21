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Richard (Schneider Electric): “Per i data center serve un ecosistema di soluzioni”

| 21 Ottobre 2026 22:03 | 0 commenti

Richard (Schneider Electric): “Per i data center serve un ecosistema di soluzioni”

AdnKronos
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(Adnkronos) – “Non si può parlare di una sola tecnologia, si deve parlare per forza di un ecosistema di prodotti e di soluzioni. Non possiamo individuare una tecnologia che avrà un impatto sostanziale su una parte della catena del valore dei data center: dobbiamo aggregare tutte le tecnologie disponibili per poter avere la massima efficienza energetica”. È quanto ha dichiarato Geoffrey Richard, VP Strategy di Schneider Electric, intervenendo alla conferenza “Data Center Sovrani – Energia, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity”, organizzata da Confassociazioni Digital a Roma. 

Il manager ha sottolineato inoltre la necessità di rafforzare il ruolo dell’Italia nel settore, intervenendo sulle condizioni che consentono lo sviluppo delle infrastrutture. “È il momento di far passare alcuni messaggi: l’Italia deve contare nel gioco dei data center. Noi, come attori della filiera, dobbiamo fare in modo di facilitare l’accesso ai permessi, ma anche alla tecnologia, che ormai è già disponibile”, ha concluso. 

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