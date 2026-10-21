Roma-Slovan Bratislava, scontri tra polizia e tifosi nel settore ospiti

(Adnkronos) –

Caos in Roma-Slovan Bratislava. Mentre i giallorossi conquistavano una vittoria fondamentale in campo, battendo 4-0 gli slovacchi nella terza giornata di Champions League, nel settore ospiti dell’Olimpico si sono consumati disordini e scontri tra i tifosi ospiti e la polizia.

Succede tutto verso il 55esimo minuto. Dal settore ospiti inizia un lancio di oggetti verso la Curva Nord, occupata dai tifosi romanisti, con alcuni agenti di polizia che sono intervenuti per calmare gli animi e salvaguardare gli spettatori. I supporters dello Slovan però si sono riversati contro i poliziotti, caricandoli e ne sono nati degli scontri che sono continuati per circa dieci minuti.