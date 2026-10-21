Stellantis e Leapmotor vendite in Europa in crescita del 6,8% nei primi nove mesi

ROMA (ITALPRESS) – Stellantis ha incrementato le immatricolazioni del 3% su base annua nei primi nove mesi del 2026, con un totale di 1,927 milioni di unità e una quota di mercato del 16,1%. Includendo Leapmotor, le immatricolazioni complessive hanno raggiunto 2,014 milioni di unità, in crescita del 6,8%, con un aumento della quota di mercato di 0,18 punti percentuali, al 16,9%. “Il nostro piano strategico FaSTLAne 2030 sta entrando con decisione nella fase esecutiva”, ha dichiarato Emanuele Cappellano, Chief Operating Officer, Enlarged Europe. “I progressi registrati nell’EU30 riflettono il rigore nell’esecuzione, l’impegno delle nostre persone e la forte risposta dei clienti a un portafoglio prodotti in continua espansione. Questi risultati rafforzano la nostra fiducia nel fatto che il piano stia creando basi più solide per una crescita sostenibile”.

Tra i principali risultati ottenuti nei maggiori mercati europei: Solida performance commerciale per FIAT (+20,0%) e Citroèn (+8,6%), che crescono più del mercato complessivo. Anche Lancia (+3,5%) e Opel (+3,0%) hanno registrato un aumento delle vendite nello stesso periodo; Stellantis ha registrato una crescita delle vendite nel Regno Unito (+5,8%), in Germania (+4,2%), Italia (+3,8%) e Spagna (+0,8%);

Performance particolarmente positive anche in Austria (+20,9%), Polonia (+8,1%), Portogallo (+4%) e Belux (+2%); Stellantis Pro One mantiene la leadership nel mercato dei veicoli commerciali leggeri (LCV), con una quota del 28,1%; Stellantis si conferma inoltre al primo posto nel segmento delle autovetture ibride, con una quota di mercato del 16,5%; Le solide performance dei prodotti hanno inoltre contribuito a mantenere la leadership di mercato di Stellantis in Italia e Francia.

In Italia, Stellantis si è confermata leader del mercato complessivo, posizionando cinque modelli nella top 10 delle vetture più vendute: Fiat Pandina (1° posto), Jeep® Avenger (2°), Fiat Grande Panda (4°), Citroèn C3 (5°) e Peugeot 208 (10°).

In Francia, Stellantis ha mantenuto il primo posto nel mercato complessivo. A settembre, i volumi delle autovetture Citroèn sono aumentati del 21,2%, consolidando il posizionamento del Marchio come terzo brand automobilistico del Paese. PEUGEOT guida i mercati delle autovetture ibride e dei veicoli commerciali leggeri e ha posizionato quattro modelli nella top 10: Peugeot 208, 2008, 3008 e 308.

A soli due anni dal debutto europeo al Salone dell’Auto di Parigi, Leapmotor ha superato per il terzo mese consecutivo le 100.000 consegne mensili a livello globale e ha ampliato la propria rete commerciale, raggiungendo 1.000 punti vendita in 36 Paesi europei.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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