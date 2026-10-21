TikTok, Barachini: su moderazione contenuti non sta facendo abbastanza

Roma, 21 ott. (askanews) – “Ho partecipato a Como recentemente con la gentile responsabile italiana di TikTok, che mi ha detto che loro fanno di tutto per moderare i contenuti. Non è abbastanza”. Lo ha detto il sottosegretario all’Editoria, Alberto Barachini, intervenendo al convegno “Articolo 21: il diritto di sapere”, promosso da Confindustria Radio Televisioni, Aie e Fieg.

“Se non riescono a percepire quello che è avvenuto nelle chat di ragazzi che hanno 15-16 anni delle scuole milanesi e a non fermare questi flussi, non stanno facendo abbastanza”, ha aggiunto. “E allora dobbiamo intervenire”.

“La presidente Meloni oggi ha ricordato che stiamo lavorando anche in Europa al regolamento sul divieto di accesso ai social network, divieto totale fino ai 13 anni, accesso fino a 15 anni con i genitori e poi accesso libero da 15 anni”, ha proseguito.