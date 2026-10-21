Ucraina, dopo l’incontro con Zelensky Steve Witkoff vola a San Pietroburgo: “Vedrà Putin”

(Adnkronos) – Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha annunciato che l’inviato speciale del presidente degli Stati Uniti, Steve Witkoff, è oggi a San Pietroburgo. Lo scrive la Tass, citando la Reuters. Il 19 ottobre, il corrispondente di Axios Barak Ravid ha riferito che Witkoff sperava di visitare la Russia e incontrare il presidente russo Vladimir Putin dopo aver avuto consultazioni con Volodymyr Zelensky a Oslo.

Witkoff al suo arrivo in Russia è stato accolto all’aeroporto di Pulkovo da Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri e capo del Fondo russo per gli investimenti diretti.

Rubio ha anche confermato che i colloqui di Oslo tra Witkoff e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sono stati “positivi. Niente di inaspettato – ha detto Rubio -, niente di sorprendente, e ora, con queste idee, può andare a San Pietroburgo e condividerle con la controparte russa, e vediamo se riusciamo a fare dei progressi”.

Intanto, continuano gli attacchi. Un drone russo a pilotaggio remoto ha colpito un autobus di linea a Zaporizhzhia, ferendo una persona. La notizia è stata diffusa su Telegram dal capo ad interim dell’Amministrazione militare regionale di Zaporizhzhia, Mykhailo Semikin. Lo riporta l’agenzia Ukrinform. “Le forze russe hanno attaccato un autobus di linea a Zaporizhzhia. Un drone a pilotaggio remoto si è schiantato sul tetto dell’autobus”, affermano le autorità regionali su Telegram.

Le forze ucraine avrebbero invece colpito infrastrutture energetiche nel distretto di Donetsk, nel Donbass occupato e un sito di telecomunicazioni a Luhansk. Lo riferisce The Kyiv Independent. Anche in Crimea si sarebbero verificati blackout a causa di attacchi di droni. Un sito di telecomunicazioni a Luhansk sarebbe stato colpito nel corso di questa notte. Un massiccio attacco di droni avrebbe colpito Chystiakove, occupata dalle forze russe dal 2014, secondo quanto riportato dal canale Exilenova Plus. Nel distretto di Krasnoperekopskyi, in Crimea, alcuni testimoni oculari avrebbero segnalato attacchi di droni vicino alla stazione ferroviaria e l’allarme della difesa aerea russi in funzione, secondo quanto riportato dal canale Crimean Wind.