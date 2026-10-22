A Ferrara arrivano Nuclei Anti Maranza. Salvini: “Iniziativa da replicare”

Roma, 22 ott. (askanews) – A Ferrara sarà attivato “nelle prossime settimane” un Nucleo Anti Maranza (NAM) all’interno della Polizia Locale, che “avrà funzioni di prevenzione e repressione, con una task force composta da agenti, esperti di sicurezza, avvocati, assistenti sociali, psicologi e altri professionisti”. Lo annuncia sui social il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri (Lega).

“In questi giorni – spiega – non mi sono espresso sui disordini nelle grandi città come Bologna e Milano. Qualcuno ha interpretato questo silenzio come pesante, perché in tanti chiedevano rassicurazioni anche per Ferrara, soprattutto alla luce di messaggi violenti e preoccupanti, poi rivelatisi fake. Al tempo stesso, oltre ad essere rimasto in contatto costante con la Questura per monitorare la situazione, ho raccolto tutte le preoccupazioni di genitori, studenti e commercianti per le possibili ripercussioni anche nella nostra città. Alcuni commercianti mi hanno detto che hanno paura nell’alzare le saracinesche nella giornata di sabato, perché Ferrara è stata inserita in un manifesto di mobilitazione nazionale. Questo non è tollerabile. Nessuno di noi può sentirsi minacciato a casa propria. Questo silenzio, comunque, mi è servito per riflettere su come dare una risposta concreta, e non limitarmi al solito messaggio di condanna che, alla fine, non porta da nessuna parte”.

“Sul tema dei maranza, come sapete, sono stato uno dei primi sindaci d’Italia a lanciare l’allarme, prendendomi anche del razzista. E oggi gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: intere città devastate e saccheggiate, messe a ferro e fuoco da chi non merita di avere alcun diritto nella nostra società. Non aspetterò che accada qualcosa di grave anche nella nostra città per intervenire. La sicurezza dei ferraresi viene prima di tutto. E su questo non intendo fare un solo passo indietro”, conclude il sindaco Fabbri.

Che riceve gli elogi del vice premier e segretario leghista Matteo Salvini: “NAM, Nucleo Anti Maranza. Bella iniziativa del sindaco Lega a Ferrara. Da replicare anche in altre città, in tutta Italia. Bravo Alan!”