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Ai, Viola (Scuola Polizia): “Sia strumento al servizio dell’investigatore”

| 22 Ottobre 2026 14:05 | 0 commenti

Ai, Viola (Scuola Polizia): “Sia strumento al servizio dell’investigatore”

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(Adnkronos) – “Oggi l’intelligenza artificiale è uno dei temi su cui più la Polizia di Stato e le forze dell’ordine si stanno misurando e stanno elaborando progetti e attività che vedano lo strumento sempre al centro e all’utilizzo delle risorse umane, quindi della persona e dell’investigatore”. Lo dice il direttore della Scuola superiore di Polizia, Mario Viola, a margine dell’evento ‘Intelligenza artificiale e sovranità: l’alternativa è possibile’ organizzato da Agile Lab presso la Scuola superiore di Polizia di Roma. “Siamo felicissimi oggi – prosegue Viola – di ospitare l’iniziativa, perché eventi come questi sono fortemente formativi”. 

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