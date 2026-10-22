Al Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria la mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria (MArRC) accoglie la seconda tappa della mostra “Ispirazioni. Vite italiane dell’arte greca”, dopo il grande successo registrato al Museo dell’Acropoli di Atene.

Fortemente voluta dal Ministro della Cultura Alessandro Giuli nell’ambito del Piano Olivetti per la Cultura, l’esposizione rimarrà aperta al pubblico fino al 31 dicembre 2026. L’iniziativa testimonia la forte cooperazione culturale tra Italia e Grecia, consolidata anche dalla visita istituzionale del Ministro Giuli ad Atene nel giugno 2025.

Curata da Alfonsina Russo, Nikolaos Stampolidis, Alessio De Cristofaro, Roberta Alteri e Fabrizio Sudano, la mostra si articola in sette sezioni e presenta 38 opere che raccontano la lunga eredità della cultura ellenica in Italia, dalla tarda età del Ferro fino al Novecento.

Tra i capolavori di grande rilievo esposti figurano una Kore del Museo dell’Acropoli di Atene, il Cratere di Eufronio da Cerveteri, il Trono Ludovisi, la Fanciulla di Anzio e le celebri teste bronzee provenienti dal relitto di Porticello che fanno temporaneamente ritorno al MArRC. Nel prestigioso contesto di Reggio Calabria – antica Rhegion fondata dai Greci di Calcide e custode dei Bronzi di Riace – l’esposizione offre un’occasione unica per riscoprire i profondi legami storici e mediterranei tra i due Paesi.

-Foto Ufficio stampa mostra Ispirazioni Vite Italiane dell’arte greca-

(ITALPRESS).