Atletica, Europei: nel 2030 a Helsinki, indoor 2029 a Torun

Roma, 22 ott. (askanews) – La European Athletics ha ufficializzato le sedi per due campionati continentali in programma nei prossimi anni. Gli Europei 2030 sono stati assegnati a Helsinki che diventerà la prima città ad accogliere l’evento per la quarta volta dopo quelle del 1971, 1994 e 2012. La manifestazione si terrà nello storico Olympiastadion, ristrutturato nel 2020, teatro di due Mondiali (1983 e 2005) oltre che dei Giochi nel 1952. La capitale finlandese ha superato la concorrenza di Bruxelles che era l’altra candidata.

Definita anche la sede degli Europei indoor del 2029 che si svolgeranno a Torun, in Polonia: un ritorno a otto anni dal 2021 e dopo aver organizzato anche i Mondiali indoor di questa stagione. Entrambe le decisioni sono state comunicate nel corso della seconda giornata della riunione del Consiglio della European Athletics a Losanna, in Svizzera.

Le prossime edizioni, come già noto in precedenza, saranno ospitate invece da Chorzow (Polonia) per gli Europei all’aperto, dal 3 all’8 giugno del 2028, e dalla spagnola Valencia per gli Europei indoor dal 4 al 7 marzo 2027. Intanto proprio a Losanna sabato sera andrà in scena la cerimonia dei Golden Tracks, i premi per gli atleti europei dell’anno con tre italiani nei terzetti dei finalisti: al maschile Gianmarco Tamberi, tra le donne Nadia Battocletti (che nel frattempo ha annunciato la rinuncia al Cross Internacional de Italica dell’8 novembre in Spagna per un problema al piede) e Daniele Inzoli per la stella nascente. (foto Fidal.it)