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Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini in miglioramento: “Ma sempre in Terapia intensiva”

| 22 Ottobre 2026 22:04 | 0 commenti

Banda della minicar a Roma, Davide Iacopini in miglioramento: “Ma sempre in Terapia intensiva”

AdnKronos
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(Adnkronos) – Continuano a migliorare le condizione di Davide Iacopini, l’attore ricoverato all’Ao San Camillo-Forlanini di Roma dopo l’incidente in monopattino causato da una minicar, ma è sempre in Terapia intensiva. Lo apprende l’Adnkronos Salute. Un miglioramento graduale dopo la riduzione della sedazione finalizzata al risveglio dell’attore, vittima di una aggressione nel quartiere Monteverde la sera del 5 ottobre, e i due interventi neurochirurgici a cui è stato sottoposto. La prognosi rimane riservata.  

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