Barella: “Non so se la vittoria è meritata al 100% ma abbiamo dato tutto quello che avevamo”

(Adnkronos) – “Sappiamo che ogni partita in Champions è difficile. Lo Shakhtar ha dimostrato di essere squadra di qualità con gente che va forte, di ritmo e intensità. Avevamo bisogno di questa vittoria, parliamoci chiaro; giocare bene è bello ma serve finalizzare, non so se è meritata al 100% ma ci abbiamo messo tutto quello che avevamo”. Così il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella commenta la sofferta vittoria per 1-0 sullo Shakhtar Donetsk nella terza giornata della fase campionato di Champions League. “Quando sei spalle al muro qualcosa devi fare. Quando sei in dieci è uno svantaggio abbastanza grosso nel calcio di oggi, noi però abbiamo sfruttato le ripartenze e segnato con Carlos Augusto al quale faccio i complimenti -aggiunge Barella al microfono di Sky Sport-. La Champions è un sogno ma vogliamo che diventi un obiettivo, cercheremo di farlo diventare un obiettivo con tutto quello che abbiamo”.