Borse dell’Asia in netto calo, Tokyo -2,16%, HK -3%, Shanghai -1,31%

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Roma, 22 ott. (askanews) – Borse dell’Asia in ribasso, mentre i nuovi rincari dei prezzi del petrolio combinati ai risultati di bilancio di alcune grandi società non migliorano gli animi degli investitori. A tarda seduta a Tokyo il Nikkei cala del 2,16%, mentre lo yen è in risalita con il dollaro che cala 157,60 sulla valuta nipponica. Shanghai cala dell’1,31%, Hong Kong crolla del 2,98%, Shenzhen perde il 2,64%.
In Corea del sud Seul crolla di nuovo con un meno 3,46%, già dopo che già nelle passate sedute si era mostrata particolarmente sensibile agli indebolimenti dei titoli legati all’intelligenza artificiale. La borsa di Taiwan perde l’1,5%.
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