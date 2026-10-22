Carceri, a Rebibbia al via la riqualificazione di palestra e campo sportivo del Nuovo Complesso

(Adnkronos) – Sono iniziati il 15 ottobre i lavori di riqualificazione degli spazi sportivi del braccio G8 dell’Istituto penitenziario di Rebibbia, Nuovo Complesso, diretto dalla dott.ssa Teresa Mascolo. L’intervento restituirà piena funzionalità e adeguate condizioni di sicurezza alla palestra interna e al campo sportivo, per un importo complessivo indicativo di 200.000 euro. L’iniziativa è resa possibile grazie alla raccolta fondi cui hanno partecipato il Ministro per lo Sport e i Giovani, la Figc (Federazione Italiana Giuoco Calcio), Icsc (Istituto per il Credito Sportivo e Culturale), e quattro enti di promozione sportiva Acsi (Associazione di Cultura, Sport e Tempo libero), Asi (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), Endas (Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale), Opes (Organizzazione per l’Educazione allo Sport) e Matrix Italia. La prima fase, già completata, ha portato nel reparto 80 macchine per il fitness, donate da Matrix Italia insieme ad altre attrezzature. La seconda fase riguarda la palestra interna, di circa 145 mq. Sono previsti interventi sulla pavimentazione, l’adeguamento del quadro elettrico, la copertura dell’area e l’illuminazione: i lavori sono già iniziati.

La terza fase interessa il campo sportivo esterno, di circa 1.900 mq. Il manto in erba sintetica sarà sostituito e la nuova configurazione permetterà di praticare sia il calcio a 7 sia la pallavolo, trasformando il campo in uno spazio polifunzionale. L’impianto sarà messo in sicurezza, ad esempio, con protezioni antitrauma sui pali esistenti e altri interventi. Il cronoprogramma prevede: il 15 ottobre scorso l’inizio degli interventi, a novembre il completamento della palestra, a dicembre l’avvio dei lavori sul campo esterno e a gennaio 2027 la conclusione dei lavori con l’inaugurazione e l’avvio delle attività.

Non si tratta di un semplice intervento edilizio, ma di un investimento sulla qualità degli spazi destinati alle attività sportive, sottolineano i promotori. Il progetto – che ha come claim ‘L’Articolo 33 della Costituzione è per tutti’ nasce dalla volontà di valorizzare lo sport come strumento concreto di rieducazione, aggregazione, benessere psicofisico e reinserimento sociale delle persone detenute. L’obiettivo è rendere gli spazi sportivi del reparto G8 ambienti sicuri, accessibili e funzionali, in cui l’attività fisica abbia un ruolo stabile nella vita quotidiana della detenzione. Palestra e campo polifunzionale favoriranno socializzazione, rispetto delle regole, responsabilizzazione individuale e partecipazione ad attività collettive. Presenti alla conferenza stampa il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria di Lazio, Abruzzo e Molise Giacinto Siciliano, il Presidente di Icsc Beniamino Quintieri, il Capo Staff Ufficio di Presidenza Figc Luca Bergamini, il Presidente di Acsi Antonino Viti, il Presidente di Asi Claudio Barbaro, il Presidente di Endas Paolo Serapiglia e il Presidente di Opes Juri Morico. A fare gli onori di casa il Direttore della Casa Circondariale di Rebibbia Nuovo Complesso, Teresa Mascolo.