Connettere il cervello a una macchina, il mouse si muove con gli occhi

Milano, 22 ott. (askanews) – Connettere il cervello umano a una macchina, da un drone a un mouse, tramite un dispositivo per elettroencefalogramma in miniatura. È BrainWaves, progetto della startup italiana X-Brain che ha ideato il software alla base. Come funziona lo racconta Piergiorgio Montanari.”Il nostro prodotto dà la possibilità di convertire movimenti della testa e della faccia, quindi per dire chiudere gli occhi, guardare con gli occhi in su – dice – senza telecamera quindi soltanto captando dalle nostre onde celebrali l’input e dando un output alla macchina, può essere il pc, un mouse per cliccare su varie schermate, scrollare la pagina del giornale con gli occhi e da una distanza che uno preferisce, non serve a stare incollati allo schermo perché la telecamera debba vederti negli occhi”.Lo strumento è pensato per chi ha disabilità, ma anche per la sicurezza sul lavoro con la possibilità di azionare macchinari pericolosi a una distanza di sicurezza ad esempio.Il progetto è stato presentato al Ces Unveiled Milan, anteprima ufficiale del Ces di Las Vegas, organizzato da Cta, che si è svolta per la prima volta in Italia.