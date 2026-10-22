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Federica Brignone con il fidanzato James Mbaye alla Festa del Cinema di Roma 2026

| 22 Ottobre 2026 09:04 | 0 commenti

Federica Brignone con il fidanzato James Mbaye alla Festa del Cinema di Roma 2026

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(Adnkronos) – Della storia d’amore tra Federica Brignone e il fidanzato James Mbaye si sa davvero poco. Ma intanto ieri, mercoledì 21 ottobre, la coppia ha regalato a fotografi e a fan un red carpet alla Festa del cinema di Roma 2026. E i sorrisi sui volti hanno rivelato complicità e intesa.  

La campionessa dello sci azzurro ha partecipato alla première di ‘Federica – L’ultima Olimpiade’, film documentario firmato dai registi Federico Gariboldi e Paolo Novelli, un ritratto intimo e personale che prende avvio da una frattura e non da una vittoria e segue dall’interno il percorso della sciatrice a partire dal rientro dalle finali di Coppa del Mondo 2025 – un momento di felicità spezzato di lì a poco dal dolore dell’infortunio – attraverso la sala operatoria e la lunga riabilitazione, fino al ritorno sulla neve a soli 74 giorni dai Giochi di Milano-Cortina 2026.  

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