Fondi Ue, truffa sui sussidi agricoli in Sicilia. Sei arresti e sequestri

LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – Maxi operazione della Procura europea (EPPO) e dei Carabinieri della Tutela Agroalimentare contro una presunta truffa sui sussidi agricoli dell’Unione Europea in Sicilia. I militari hanno eseguito 11 misure cautelari nelle province di Messina, Enna e Caltanissetta, portando 6 persone in arresto su ordine del Gip di Enna.



L’indagine ha svelato l’esistenza di due gruppi criminali che presentavano pratiche d’aiuto ingannevoli per conto di decine di agricoltori locali. La rete si serviva di un Centro di Assistenza Agricola (CAA) abusivo e utilizzava terreni dell’ISMEA per ottenere i contributi comunitari, senza però pagarne i canoni dovuti.

Gli indagati devono rispondere a vario titolo di associazione per delinquere, truffa aggravata per l’ottenimento di fondi pubblici ed esercizio abusivo di funzioni pubbliche. Contestualmente agli arresti, la magistratura ha disposto il sequestro di beni per un valore totale di 900 mila euro.

– Foto: Repertorio Carabinieri –

(ITALPRESS).