X
<
>

Juventus-Rennes, Gatti colpisce Samba prima del rinvio: arriva il giallo ma il difensore rischia grosso

| 22 Ottobre 2026 22:03 | 0 commenti

Juventus-Rennes, Gatti colpisce Samba prima del rinvio: arriva il giallo ma il difensore rischia grosso

AdnKronos
1 minuto per la lettura

(Adnkronos) – Momenti di tensione durante la sfida tra Juventus e Rennes di Europa League, con Federico Gatti protagonista di un episodio al 20′, sul punteggio di 1-1, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più pesanti. Il difensore bianconero si prende un cartellino giallo per un colpo rifilato a Samba proprio mentre il portiere del Rennes si appresta a effettuare il rinvio. 

Un intervento che accende immediatamente le polemiche e lascia qualche dubbio sulla severità della sanzione. Gatti rischia tantissimo: il contatto arriva direttamente sul portiere avversario e l’arbitro decide di punire il difensore con l’ammonizione. Una decisione che evita conseguenze disciplinari più pesanti per la Juventus, ma che non cancella la pericolosità dell’episodio. 

Samba, infatti, resta a terra dopo aver ricevuto il colpo al petto. Le condizioni del portiere richiedono l’intervento dello staff medico del Rennes, costretto a entrare in campo per prestargli assistenza. 

COPYRIGHT
Il Quotidiano del Sud © - RIPRODUZIONE RISERVATA

468
0 0 voti
Valutazione dell'articolo
Iscriviti
Notificami
guest
0 Commenti
Più recenti
Vecchi Le più votate
0
Esprimete la vostra opinione commentando.x
SFOGLIA