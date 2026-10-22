La deputata Matone trova anello prezioso a Montecitorio e lo mette in cassaforte: ecco chi è il proprietario

(Adnkronos) – “Un anello spettacolare”, così lo ha descritto Simonetta Matone. La deputata della Lega l’ha trovato a Montecitorio, non nei pressi dell’aula, cui hanno accesso solo i deputati, ma in una zona del palazzo di Montecitorio con accesso un po’ più libero. “Mi trovavo vicino la galleria dei presidenti, a poca distanza dalla banca, un’area in cui è possibile passino anche i clienti della banca -spiega Matone all’Adnkronos-. In bagno, su una mensola, vedo questo anello spettacolare: due brillanti, bellissimo. Mi è sembrato verissimo”.

L’esponente del Carroccio si è subito attivata: “Ho pensato alla disperazione della proprietaria e così sono andata in aula e l’ho subito affidato agli assistenti parlamentari che l’hanno messo in cassaforte”. La Matone, che è un magistrato, si è però subito preoccupata della fase di recupero dell’oggetto smarrito: “Ho preteso un verbale ed ho fatto una foto all’anello. E’ un oggetto di valore: chi vorrà rivendicarlo, il proprietario e la proprietaria, dovrà dimostrare di esserlo”.

Ma il giallo è durato poco. L’anello è stato infatti restituito dopo poco alla proprietaria. A quanto apprende l’AdnKronos, infatti una donna si è recata negli uffici di Montecitorio, dimostrandone la proprietà. La signora non è una deputata.