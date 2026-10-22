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Lavoro, Cum (Elis): “Valorizzare gli over 55 e favorire il dialogo tra generazioni”

| 22 Ottobre 2026 19:05 | 0 commenti

Lavoro, Cum (Elis): “Valorizzare gli over 55 e favorire il dialogo tra generazioni”

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(Adnkronos) – Valorizzare i lavoratori over 55 e favorire il passaggio di competenze tra generazioni sono gli obiettivi del progetto “GenerAzione Talento”, promosso da Poste Italiane nell’ambito del Consorzio Elis. I risultati dell’iniziativa sono stati presentati al Ceo Meeting del Consorzio, a Villa Fassini, a Roma. 

“Abbiamo acceso un riflettore sui senior che hanno costruito la storia di un’organizzazione e che a volte si ritrovano messi un po’ da parte”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Elis, Pietro Cum. 

“Li abbiamo ascoltati e ci hanno raccontato che vorrebbero ancora uno sguardo di fiducia su di loro, per non lasciare l’organizzazione in punta di piedi, ma tornare a essere coinvolti”, ha spiegato Cum. Il progetto punta anche a rafforzare l’intergenerazionalità, creando un passaggio di testimone tra chi lascia il lavoro e chi entra: “Oggi i giovani che entrano in azienda sono sempre di meno e hanno bisogno di una guida, di chi ha esperienza professionale e umana per accompagnarli nel loro sviluppo”. 

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