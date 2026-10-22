Liste d’attesa, nei primi 9 mesi si consolida il miglioramento

ROMA (ITALPRESS) – Oltre due milioni di prenotazioni in più nei primi nove mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025 e un miglioramento del rispetto dei tempi massimi di attesa per visite specialistiche ed esami diagnostici. Si conferma la tendenza positiva già evidenziata nel primo semestre dell’anno, con progressi significativi per le prestazioni urgenti e brevi. È quanto emerge dal bollettino periodico sull’andamento delle liste di attesa, predisposto da Agenas.

Nei primi nove mesi le prenotazioni complessive sono passate da 19,7 milioni del 2025 a 21,8 milioni, con un incremento di oltre il 10%. Crescono sia le prime visite specialistiche, da 11,3 a 12,3 milioni (+8,3%), sia gli esami diagnostici, da 8,4 a 9,5 milioni (+13,3%). All’aumento delle prenotazioni corrisponde un miglioramento del rispetto dei tempi di garanzia: per le prime visite la percentuale passa dal 76,9% al 78,6%, mentre per gli esami diagnostici cresce dall’83,3% all’85%.

In termini assoluti, le prime visite prenotate entro i tempi previsti passano da 8,7 a 9,6 milioni, con circa 935 mila prestazioni in più. Gli esami diagnostici aumentano da 7 a 8,1 milioni, pari a circa 1,1 milioni di accertamenti aggiuntivi nei tempi di garanzia. Complessivamente, si registrano quindi oltre 2 milioni di prenotazioni in più entro i tempi previsti. Un ulteriore segnale positivo riguarda le prenotazioni eUettuate oltre i tempi massimi di garanzia, che diminuiscono sia in termini assoluti che percentuali. Per le prime visite passano da 2,14 a 2,11 milioni, con un’incidenza sul totale che scende dal 18,9% al 17,2%.

Per gli esami diagnostici si riducono da 1,089 a 1,084 milioni, passando dal 12,9% all’11,4%. L’analisi mensile conferma inoltre che, pur in presenza delle fisiologiche oscillazioni legate alla stagionalità, in ciascuno dei primi nove mesi del 2026 le percentuali di rispetto dei tempi risultano superiori a quelle registrate nei corrispondenti mesi del 2025, sia per le prime visite sia per gli esami diagnostici.

– Foto Ipa Agency –

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