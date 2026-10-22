Mattarella: ribadire primato persona di fronte a pretese tecnocrazie

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Roma, 22 ott. (askanews) – “Il primato della persona va ribadito nelle vorticose trasformazioni che rischiano di incoraggiare pretese egemoniche di tecnocrazie che utilizzano le stesse tecno-scienze per ottenere un potere basato non sulla democrazia bensì sul profitto economico”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia di consegna delle Stelle al Merito del Lavoro al Quirinale.
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