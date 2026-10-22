Maura Gancitano torna in libreria con “La fabbrica della bellezza”

Roma, 22 ott. (askanews) – Dal 3 novembre sarà in libreria il nuovo libro di Maura Gancitano – scrittrice, filosofa, pedagogista e co-fondatrice di Tlon – “La fabbrica della bellezza. L’invenzione del corpo perfetto dalla fotografia all’intelligenza artificiale” (pp 320, euro 25) edito Rizzoli.

Un saggio profondo che indaga il rapporto tra corpo e immagine dagli inizi dell’Ottocento fino ai giorni nostri, attraverso un ricchissimo apparato iconografico che conta 169 illustrazioni. Un’analisi intensa sull’impatto che fotografia, pubblicità, moda, cinema, statistica, social, media digitali e intelligenza artificiale hanno avuto sulla nostra concezione di bellezza. Strumenti che hanno progressivamente trasformato i corpi in un ideale sempre più perfetto e sempre meno reale, alimentando modelli estetici spesso irraggiungibili.

Ma se è vero che non possiamo più vederci e vedere senza i filtri, possiamo però imparare a riconoscerli e a muoverci al loro interno, per liberarci dal mito della bellezza perfetta: cercando nuovi modi di apparire e di esistere in relazione con gli altri, abitando il corpo che abbiamo, sentendolo dall’interno, qui e ora, con tutto ciò che porta scritto su di sé.

Maura Gancitano è scrittrice, filosofa e pedagogista. È co-fondatrice di Tlon e direttrice filosofica del Festival del Pensare Contemporaneo. È docente presso IED Roma, editorialista di Vanity Fair e autrice di monografie tradotte in nove lingue. Tra i suoi libri più recenti ricordiamo Specchio delle mie brame (Einaudi 2022), Erotica dei sentimenti (Einaudi 2024), Animali narrativi (Marsilio 2026) e, insieme ad Andrea Colamedici, Liberati della brava bambina (HarperCollins Italia 2019), Prendila con filosofia (HarperCollins Italia 2021), L’alba dei nuovi dèi (Mondadori 2021), Ma chi me lo fa fare? (HarperCollins Italia 2023) e Botanica della meraviglia (HarperCollins Italia 2025).