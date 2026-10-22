Milano, Salvini: “Arrivano 500 parà per ordine pubblico, potranno usare droni e Lince”

(Adnkronos) –

I cinquecento militari della Folgore in arrivo a Milano potranno “garantire l’ordine pubblico, insieme alle altre forze dell’ordine. E intervenire in caso di necessità, anche con mezzi, coi Lince, coi droni, con mezzi adeguati a intervenire velocemente”. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini alla Prefettura di Milano, al termine del Consiglio dei ministri a cui si è collegato a distanza. I parà “saranno preparati a fare quello che un militare deve e può fare, rispettando la normativa vigente. Saranno preparati a intervenire secondo la normativa vigente: sono militari, rispetteranno la legge, non è che andranno in giro a fare cose strane. Io padre di due figli sono più tranquillo se ho 500 parà con la testa sulle spalle a osservare quello che succede”, ha detto Salvini, assicurando che “Milano sarà presidiata, e anche le stazioni. Avere 500 parà della Folgore, con un’età media superiore ai 40 anni che hanno fatto esperienze all’estero, nelle tante piazze milanesi, per me è una garanzia”. I parà saranno in piazza – ha garantito il vicepremier – “già da sabato”.

“Mi auguro” che i parà in arrivo a Milano restino “per anni, a prescindere da quello che è successo” nelle piazze. Il prossimo fine settimana in piazza ci saranno “i maranza, con gli anarchici che forse non ci saranno. La mia attesa, non da ministro, da milanese e da padre” è per “i 500 parà della Folgore addestrati, armati, preparati, che saranno in decine di piazze e di punti sensibili della città non sabato, ma per mesi. E quindi io mi auguro per anni, a prescindere da quello che è successo”, ha detto Salvini.

“La mia preoccupazione non sono gli hacker russi o i carri armati russi, la mia grande preoccupazione è il legame fra terrorismo islamico ed estremismo di sinistra e il legame malato fra comunisti e islamisti. Su questo – ha aggiunto – la Lega ha le idee chiare e da lunedì lavoreremo tutti insieme per questo”.