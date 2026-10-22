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Montelibretti, esplosione al Comune durante la manutenzione dei condizionatori: due feriti

| 22 Ottobre 2026 19:05 | 0 commenti

Montelibretti, esplosione al Comune durante la manutenzione dei condizionatori: due feriti

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(Adnkronos) – Un’esplosione si è verificata negli uffici comunali di Montelibretti oggi, giovedì 22 ottobre, intorno a mezzogiorno, durante i lavori di manutenzione degli impianti di condizionamento.  

Secondo quanto apprende l’Adnkronos, danni sono stati registrati nei locali, mentre un dipendente comunale e una studentessa sono stati trasportati dai sanitari del 118 in codice verde all’ospedale Sant’Andrea di Roma. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari della Asl Roma 5 e i carabinieri. Indagini in corso per ricostruire la dinamica. (di Silvia Mancinelli) 

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