Papa Leone XIV, i medici: “Non servono altre terapie dopo l’operazione”

(Adnkronos) –

Papa Leone XIV non ha bisogno di ulteriori terapie dopo l’operazione per la rimozione di un tumore al polmone destro. “Non è necessaria alcuna ulteriore terapia”, la sintesi dei medici Luigi Carbone e Stefano Margaritora, quest’ultimo il chirurgo del Gemelli che ha rimosso l’adenocarcinoma polmonare. I medici hanno reso noto gli esiti degli esami istologici: “In data odierna sono stati refertati gli esami istologici definitivi e le indagini di biologia molecolare sul materiale asportato durante l’intervento chirurgico al Santo Padre. Gli esiti hanno confermato che si trattava di un adenocarcinoma polmonare e che la malattia era localizzata. Una successiva valutazione oncologica ha confermato che non è necessaria alcuna ulteriore terapia”.

Gli esiti degli esami istologici sul Papa rendono oggettiva la sua ripresa. Stamani il Pontefice convalescente non solo ha tenuto l’udienza generale in piazza S. Pietro ma ha fatto pure il bagno di folla in auto scoperta sfidando il temporale. Il Pontefice era entrato al Gemelli martedì scorso per rimuovere un tumore maligno al polmone destro. L

ui stesso ha reso nota la malattia al termine dell’Angelus di due domeniche fa. Le sue dimissioni sabato scorso, nel primo pomeriggio dopo 5 giorni di ricovero. Il chirurgo del Gemelli che lo ha operato, Stefano Margaritora, parlando dell’imminente impegnativo viaggio in America Latina programmato dal 6 novembre, ha detto che non ci sono impedimenti clinici perché il viaggio non si possa fare. Più nell’immediato sarebbe prevista la presenza del Papa ad Assisi per l’evento di S. Egidio sulla pace a quarant’anni dalla visita di Wojtyla. Papa Leone andrà ad Assisi?