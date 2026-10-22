Papalia (Ucbm): “Mettere lo studente al centro della nostra formazione”

(Adnkronos) – “Questa giornata rappresenta per la nostra università un momento di condivisione veramente importante, perché ospitare il Codau significa avere i direttori generali delle università italiane riuniti attorno a un tavolo di lavoro e di confronto davvero prolifico, che porta all’espansione delle idee basandosi sulle esperienze delle singole università”. Lo ha detto Rocco Papalia, rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, in occasione della riunione della Giunta del Codau, ospitata dall’ateneo romano. La giornata ha previsto, oltre ai lavori della Giunta, una visita alle strutture universitarie, ai laboratori di ricerca e al Simulation Center, offrendo ai partecipanti la possibilità di conoscere le attività formative e scientifiche dell’ateneo.

“Siamo molto contenti di aver accolto le università, perché abbiamo avuto modo di mostrare il nostro lavoro, il nostro centro di ricerca, i laboratori e il Simulation Center”, ha spiegato Papalia, evidenziando come “lo studente sia al centro della nostra formazione, del lavoro dei docenti e di quello del personale amministrativo”. Il rettore si è poi soffermato sul rapporto tra le varie componenti dell’università. “Esiste una collaborazione continua tra il rettore e il direttore generale, che si rafforza ogni giorno; è un momento di confronto che porta avanti tutte quelle iniziative che poi si concretizzano nelle strutture e nei laboratori che oggi abbiamo visitato”, ha sottolineato. “La nostra università si impegna quotidianamente a trasferire a chi studia qui la nostra identità valoriale”, ha aggiunto Papalia, richiamando la necessità di un “rafforzamento delle qualità umane necessarie per la professione, per arricchire i professionisti del futuro”.