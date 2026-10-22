Poste, Silvia Maria Rovere: “Valorizzare over 55 è sfida strategica per le imprese”

(Adnkronos) – Valorizzare le competenze dei lavoratori over 55, favorire il dialogo tra generazioni e ripensare i modelli organizzativi per affrontare i cambiamenti demografici e tecnologici. Sono gli obiettivi del progetto GenerAzione Talento, promosso da Poste Italiane nell’ambito del Consorzio Elis. A illustrarne i risultati è stata la presidente di Poste Italiane, Silvia Maria Rovere, intervenuta al Ceo Meeting autunnale del Consorzio Elis a Roma.

“Pensiamo che all’interno della generazione delle persone più senior ci sia un grande patrimonio di esperienze e competenze, che non solo va valorizzato, ma è fondamentale anche come restituzione verso le aziende e le nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro”, ha dichiarato Rovere. “I giovani portano freschezza, nuovi strumenti e competenze, ma possono trovare nell’esperienza dei colleghi più senior un punto di riferimento per orientare la propria crescita”. Secondo Rovere, la collaborazione tra imprese e generazioni può contribuire alla competitività nel lungo periodo, in un contesto in cui l’allungamento della vita lavorativa rende necessario mantenere le persone motivate e coinvolte. Il progetto proseguirà attraverso nuove iniziative, tra cui il Longevity Policy Lab, che diventerà un laboratorio permanente all’interno del Consorzio Elis e consentirà alle imprese di confrontarsi con le istituzioni, a partire dall’Inps.

La presidente ha richiamato anche la necessità di ripensare le politiche di welfare e i modelli organizzativi, introducendo maggiore flessibilità per rispondere alle esigenze dei lavoratori, in particolare di chi deve conciliare l’attività professionale con la cura dei figli e dei genitori anziani. Rovere ha inoltre riferito di aver riscontrato apertura da parte del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenuto con un videomessaggio, rispetto alle proposte avanzate: “È importante che le imprese e i lavoratori siano capaci di proporre soluzioni e far capire a chi ha responsabilità di governo quali sono gli elementi che le persone ricercano, che non riguardano sempre e soltanto la remunerazione”.