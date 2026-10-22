Protesta tir, emergenza carburante in aeroporto: quali sono gli scali a rischio

(Adnkronos) –

La protesta degli autotrasportatori ‘sbarca’ in aeroporto. I blocchi stanno determinando difficoltà nell’approvvigionamento di carburante Jet A-1 presso diversi scali tra cui Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Crotone e Catania. L’Enav ha emesso alcuni Notam, cioè avvisi aeronautici, per segnalare le possibili criticità, segnalando una disponibilità limitata di carburante Jet A-1 (‘Fuel Jet A1 availability limited’).

La Gesac (Gestione Servizi Aeroporti Campani) ha invitato i piloti a imbarcare negli aeroporti di provenienza una quantità di carburante sufficiente a ridurre la necessità di rifornimento presso gli scali campani. Per quanto riguarda i mezzi impiegati nelle attività di assistenza agli aeromobili e ai passeggeri sul piazzale, a Napoli la quasi totalità della flotta è a trazione elettrica, con una conseguente minore dipendenza dalle forniture di gasolio.

La Gesac ha inoltre richiesto l’intervento della prefettura affinché sia consentito il transito dei mezzi di rifornimento e garantito l’accesso ai depositi di carburante di Napoli, attualmente ostacolato dai blocchi dei manifestanti, nonché venga adottata ogni ulteriore misura necessaria a evitare l’interruzione del pubblico servizio connesso all’operatività aeroportuale.