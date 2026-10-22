Proteste Tir, Orsini: tutto il Paese deve correre alla stessa velocità

Milano, 22 ott. (askanews) – “Questo tipo di problematica sta salendo al nord, sta arrivando nel Lazio, non si sta fermando solo al Sud. Siamo in Europa, parlando di differenza tra Nord e Sud credo sia veramente miope. Il Presidente della Repubblica ha detto una cosa molto saggia, come sempre: ‘nessuno Stato può farcela da solo’. Se stiamo dicendo che nessuno Stato in Europa può farcela da solo, figuriamoci se possiamo fare differenze tra Nord e Sud”: lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine del World manufacturing forum, in corso a Milano.”Abbiamo bisogno che tutto il Paese corra alla stessa velocità. Abbiamo bisogno che anche la Zes unica al Sud venga rifinanziata, proprio perché ha dimostrato che sta recuperando. Non si possono fare differenze tra Nord e Sud. Lo devo dire anche oggi: l’Italia è forte se tutta l’Italia è forte”.