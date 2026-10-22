Sicurezza, Salvini: estendere presenza militari in tutte le città italiane

Roma, 22 ott. (askanews) – “Avere 500 paracadutisti della Folgore addestrati, pronti, reattivi in diverse zone della città al di là dei maranza è qualcosa che anche nei prossimi mesi sarà d’aiuto. Il mio obiettivo è di estendere l’operazione strade sicure e la presenza dei militari in tutte le città italiane perché ad oggi ci sono ancora tanti capoluoghi che sono scoperti”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, intervenuto a ‘Battitori Liberi’ su Radio Cusano.