Terzo Valico, Webuild conferma solidità consorzio Cociv “Attenzione ai lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) – In relazione alle notizie di stampa sul Terzo Valico e sulla situazione occupazionale nei cantieri, Webuild precisa che “la situazione non dipende da mancanze del consorzio Cociv, ma da crediti scaduti e da varianti non istruite dalla committenza: da parte di RFI restano dunque da pagare lavori già eseguiti e fatture scadute”. Il Ministro Salvini ha recentemente indicato “una carenza di stanziamenti di oltre 20 miliardi per completare le opere pubbliche avviate e di circa 8 urgenti per non fermare i lavori. E’ in questo quadro che si colloca la situazione del Terzo Valico, così come altri cantieri in Italia”.

Webuild conferma “l’attenzione per lavoratori, imprese della filiera e territori coinvolti, e prosegue il confronto con sindacati e istituzioni, auspicando una rapida definizione delle partite aperte per consentire la ripresa delle attività e il celere completamento dell’infrastruttura”.

“Il settore privato ha risposto alla straordinaria crescita dei progetti, spinta dal Pnrr, formando persone e investendo in produttività: è importante che il sistema nel suo insieme, rafforzi pianificazione, stanziamenti e competenze per gestire la complessità delle opere e il loro completamento, in un quadro che comprenda anche le opere future, per assicurare continuità alle imprese, occupazione e competitività al sistema industriale e migliori infrastrutture ai cittadini”.

– Foto ufficio stampa Webuild –

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